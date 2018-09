GROTTAMMARE – La trasformazione digitale sta rapidamente modificando le regole e gli assetti di mercato. Mutano i processi e i prodotti, si generano nuovi modelli di business, ma soprattutto a cambiare sono i clienti.

In questa mutevole dimensione è vitale per le imprese ripensare le proprie strategie, per cogliere rapidamente opportunità e nuove sfide per il futuro.

Il convegno “Le meraviglie della digitalizzazione nell’ecosistema aziendale”, organizzato e promosso da Caia Team srl distributore di software gestionali e partner di Team System SPA, ha l’obiettivo di esplorare i processi in atto nell’ambito della digitalizzazione, entrando nel vivo degli strumenti operativi e delle soluzioni offerte per affrontare al meglio il cambiamento.

Si terrà venerdì prossimo 28 settembre presso il Valentino Resort di Grottammare dalle 16 vista la rilevanza dei temi trattati, anche in virtù del prossimo obbligo di fatturazione elettronica tra privati e il vigente GDPR sulla privacy.

Interverranno relatori di importanti gruppi e aziende di servizio nazionali e professionisti, i quali avranno il compito di “declinare al futuro” l’imminente entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica e il recente GDPR UE 2016/679 in materia di privacy.

Novità normative di grandissimo impatto per il sistema imprenditoriale che dovrà adeguare rapidamente, nell’ambito della più ampia digitalizzazione già in atto, i propri sistemi informatici e innovare le relative procedure di gestione degli adempimenti.

“La fattura elettronica – afferma la dott.ssa Giuseppina Capoferri, Funder di Caia Team – rappresenta il primo passo verso la digitalizzazione dell’ecosistema aziendale, soprattutto per quanto riguarda le piccole medie imprese. Parte di un sistema di innovazioni strategiche, che rappresenterà una grande opportunità di crescita e di sviluppo per l’intero sistema imprenditoriale e produttivo”.

Al termine del convegno tutti i partecipanti saranno invitati ad una cena organizzata dal gruppo Caiateam, presso il ristorante Sabya Beach di Grottammare.

La partecipazione all’evento è riservata ai soli clienti della Caia Team srl (Commercialisti, consulenti del lavoro, imprenditori e professionisti) e ospiti selezionati.

