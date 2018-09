Nella tarda mattinata del 26 settembre. Sono stati fatti uscire dipendenti e anche vari giornalisti presenti in sala giunta per un paio di conferenze stampa

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Imprevisto e disagio in Riviera. Nella tarda mattinata del 26 settembre si è verificato un guasto elettrico nel Comune di San Benedetto del Tronto.

E’ saltata la luce. Data la situazione e il perdurare del guasto, è stata decisa l’evacuazione dei presenti dal palazzo comunale sia da piano terra sia negli uffici dei piani superiori.

Sono stati fatti uscire dipendenti e anche vari giornalisti presenti in sala giunta per un paio di conferenze stampa in programma oggi.

