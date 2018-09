Il progetto nasce per diffondere la cultura del dono in tutti i suoi aspetti e le iniziative proposte per l’edizione di quest’anno, hanno come traccia comune “donare”

GROTTAMMARE – Come negli anni passati, l’Avis Comunale di Grottammare, con il patrocinio del Comune di Grotammare, aderirà al “Donoday 2018 – 3° Giro dell’Italia che dona” promosso dall’Istituto Italiano della Donazione per valorizzare l’Italia del bene, un giorno dedicato a chi fa del dono una pratica quotidiana. Il progetto nasce per diffondere la cultura del dono in tutti i suoi aspetti e le iniziative proposte per l’edizione di quest’anno, hanno come traccia comune “donare in salute”. Le iniziative si articolano in quattro giornate e spazieranno dall’informazione alla formazione, dalla cultura allo sport e saranno gratuitamente rivolte a tutti secondo il seguente calendario:

28 settembre, ore 21, seminario “USO E ABUSO DI INTERNET E NUOVE TECNOLOGIE: COME PREVENIRE UN UTILIZZO PATOLOGICO” presso sala Kursaal. Interverrà la dott.ssa Cristina Marinelli del Centro Regionale di Psicologia dello Sport, psicoterapeuta specializzata in Terapia Familiare e psicologa esperta in psicologia dello sport nonchè Giudice Onorario presso il Tribunale dei Minori di Ancona. Rivolto principalmente ai genitori, agli istruttori sportivi, agli insegnanti, ai dirigenti e a tutti coloro che hanno un ruolo educativo nei confronti delle nuove generazioni.

29 settembre (giornata mondiale del cuore), ore 9.15 seminario “INFARTO MIOCARDICO E CEREBRALE (ICTUS), DUE FACCE DI UNA STESSA MEDAGLIA: FARE PREVENZIONE PRENDENDENDOSI CURA DEL PROPRIO CUORE” presso sala Kursaal (in collaborazione con l’associazione Cuore Piceno). Prima di avviare i lavori verrà presentata “LA BREAST UNIT” dal Dott. WALTER SIQUINI Direttore dell’U.O.C. di Chirurgia Generale dell’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto, successivamente interverranno nell’ordine: Dott. Maurizio Di Domizio Cardiologo presso Casa di cura “Villa Anna” di San Benedetto del Tronto, Dott. Vito Maurizio Parato, Dirigente Medico dell’U. O. Complessa di Cardiologia / UTIC dell’Ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto, Dott. Mario Valentini angiologo presso Casa di cura “Villa Anna”di San Benedetto del Tronto, Dott. Stenio Amabili dirigente medico I livello U.O. cardiologia dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, Dott.ssa Sonia Croci biologo nutrizionista, il medico angiologo Dott. Mario Valentini al termine del seminario eseguirà valutazioni vascolari gratuite (ECODOPPLER DEI VASI EPIAORTICI) presso la sede AVIS c/o Guardia Media Estiva in piazza Kursaal 9;

29 settembre, alle ore 16, PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO: la Dott.ssa GRAZIOLI MICHELA Dirigente medico dell’U.O Radiologia dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, presso sede AVIS Comunale di Grottammare c/o Guardia Media Estiva in piazza Kursaal 9, fornirà indicazioni all’autopalpazione per prevenire il tumore al seno.

30 settembre, ore 9, Visite Di Idoneità Per Aspiranti Donatori Di Sangue a cura della Dott.ssa Annita Piergallini del SIT dell’ U. O. di Medicina Trasfusionale Presidio “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto, con l’assistenza della Misericordia Ambulanze;

30 settembre, ore 15, CAMMINATA DELLA SALUTE E DELLA SOLIDARIETÀ. Attività sportiva amatoriale non competitiva, lungo un percorso suggestivo che porta al vecchio incasato di Grottammare (lunghezza: circa 8 km con un punto di ristoro) e successivamente specialisti di scienze motorie saranno a disposizione per chi vuole qualche consiglio personalizzato (in collaborazione con Voler Bene a Grottammare e il Circolo Tennis F. Beretti);

3 ottobre, ore 21, LETTURE, VISIONI E RIFLESSIONI SUL TEMA DELLA DONAZIONE DEGLI ORGANI. Incontro sul tema della donazione degli organi, in collaborazione con ADMO e AIDO, in collaborazione con l’associazione culturale Blow Up;

Inoltre domenica verranno allestiti in piazza Kursaal punti informativi di varie associazioni presenti sul territorio dedicati alla sensibilizzazione per il coinvolgimento dei cittadini nel mondo dell’associazionismo: parteciperanno ADMO, AIDO, ANFASS, ASD SporTurismo, I Care e Banca del Tempo Riviera delle Palme.

