SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non è azzardato pensare che la semifinale di Champions League della Roma con rimontona sfiorato anche contro il Liverpool, sia per la Samb e San Benedetto equivalente al quarto di finale play off di Serie C perso contro il Cosenza (poi promosso in Serie B). Un vertice calcistico per la formazione della Capitale e per la squadra di San Benedetto, fatte le debite proporzioni.

Un amore eccessivo, quello dei romanisti per la “Magica”, così come quello dei tifosi rossoblu per la “Samba”. Un amore che tocca vertici e depressioni, e se pochi mesi fa si era nella prima fase, oggi, per entrambe le piazze, si è già al rien ne va plus. Il che sembra in entrambi i casi impossibile, ma tant’è. Lasciando alla Roma i problemi della Roma (forse più gravi, considerando che il campionato di Serie A è iniziato da più di un mese mentre la Serie C è alla seconda giornata), veniamo alla situazione della Samb. Cerchiamo di essere analitici e sintetici assieme.

SIAMO SOLO ALLA SECONDA GIORNATA. In qualsiasi città del pianeta un inizio seppur così balbettante sarebbe vissuto con parecchie giustificazioni. Forse persino a Roma. Non a San Benedetto. E ancor meno nella San Benedetto di quest’anno.

LA PARTITA DI TERAMO Ne abbiamo viste di peggio. Una Samb bruttina, di certo, confusa e timorosa. Capita anche alle ammazzacampionato (quale la Samb non è). Figurarsi alla formazione di Magi. Nella sintesi che proponiamo manca il salvataggio di testa dopo pochi istanti di Bove, sulla linea, a seguito di un calcio d’angolo. Ma forse aiuta anche a capire che tipo di partita sia stata.

MAGI CONFUSO O SAGGIO? Nelle interviste del dopo gara che riproponiamo di seguito Magi ci ha detto: “Abbiamo provato il 4-3-3 ma questa squadra non lo regge“. Il che, da una parte, è l’ammissione di un errore, dall’altro la comprensione di un assetto insostenibile (con gli uomini inizialmente ipotizzati, aggiungiamo). Infatti a causa di una sconfitta in qualche modo anche non meritata tutta l’impostazione magiana sembra sbriciolata. C0sì, anziché il calcio aggressivo e propositivo ipotizzato, ecco il ripiego su uno schema capuanizzato: 3-5-2 con una punta e un trequartista. Una decisione presa proprio sulla base del “primo non prenderle”. Magi forse è stato poco accorto a proporre i tre centrocampisti con Bove vertice basso; ma almeno non così cocciuto da capire che in quel modo consegnerebbe la Samb agli avversari.

DUE CERTEZZE E DUE DUBBI Dopo il sontuoso 3-0 in amichevole con il Rimini ci era sembrato, al di là del risultato, di vedere di fronte due formazioni di due livelli differenti. Signori, Russotto, Calderini e Rapisarda rappresentavano un quartetto in grado di fare la differenza nel campionato in fase di avvio. Se Rapisarda è una conferma e il ritorno sull’esterno di centrocampo gli consente di essere pericoloso anche in attacco (qualcosa di meglio si è già visto a Teramo), i tre nuovi acquisti meritano un discorso a parte. Calderini fino ad ora ha giocato una novantina di minuti, Russotto un po’ di più. Il secondo ha avuto tre buone occasioni per segnare, sprecandole: eppure l’ex Catania assieme a Calderini si sta dimostrando giocatore in grado di cambiare gli equilibri. Un peccato, dunque, ricorrere alla staffetta come a Teramo. Se la Samb vuole arrivare in alto (che non significa primo posto) Magi deve trovare il modo di farli giocare assieme. Riguardo Signori, invece, siamo ancora in attesa: un giocatore con 259 presenze in Serie B (anche se lo scorso anno soltanto 21) deve fare la differenza a San Benedetto. Potrebbero essere questioni di forma fisica, speriamo non di testa, perché l’ex Modena non ha né l’età né il curriculum per immaginare che possa ripetere lo scialbo passaggio in rossoblu dei vari Troianiello e De Cecco, appena un anno fa.

CONTRO LA VIS Avevo iniziato a buttar giù l’articolo prima che il collega Fazzini facesse trapelare il possibile cambio di modulo per la partita infrasettimanale. Sarebbe il terzo assetto tattico in altrettante partite. Segnale inequivocabile di una formazione che ha perso l’equilibrio ipotizzato in estate e ne sta cercando uno nuovo. Segnale anche che l’ambiente rossoblu deve dare tempo alla squadra e all’allenatore di trovare la giusta dimensione.

OBIETTIVI Perché tanto scetticismo attorno a questa Samb? Perché tanto ostentato disamore (che è sempre amore, ma malmostoso e sofferto)? Non basta una sconfitta come quella con il Renate – quando, per i venti minuti precedenti al gol del vantaggio ospite, si era intravista una differenza qualitativa tra le due squadre che non va taciuta – a spiegarla. Non basta a giustificare una promozione e due play off in crescendo, il terzo posto di un anno fa, risultato mai raggiunto dai tempi dell’ultima promozione in Serie B, nel 1981. Si respira un’aria, attorno a questa Samb, che sembra neanche due vittorie consecutive avrebbe scacciato. Forse è una nostra impressione?

SE VA MALE Una squadra di buone qualità che può anche essere risucchiata nei bassifondi del girone, considerato il grande equilibrio. Basti ricordare la Reggiana, un anno fa: considerata una tra le favorite, per mezzo girone annaspa in fondo alla classifica, fino a sbloccarsi e agguantare la Samb all’ultima giornata. Succede, nel calcio. Succede anche che, nel caso i tanti giocatori di esperienza della Samb non vadano bene, si possa far fare esperienza ai tanti giovani della panchina. Ci può stare, intendiamo, anche un’annata non strepitosa: non è la fine del mondo né della Samb che, in questi anni, ne ha passate ben di peggio. In queste situazioni si misura la credibilità e maturità di un ambiente sportivo.

FRANCO Da tempo suggeriamo che il presidente non parli nel post-partita, come avviene in quasi tutte le squadre. Fedeli è umorale, dice quel che pensa incurante delle reazioni. Ma un conto è farlo quando la squadra va bene: i calciatori sono professionisti ben pagati e qualche richiamo non incide sugli umori del gruppo. Diverso invece è il caso se la Samb dovesse restare invischiata nella parte bassa della classifica: in quel caso il presidente deve sapere che di fronte a calciatori impauriti, tecnici in difficoltà e tifosi in contestazione non si può calare il carico del primo rappresentante della società. Perché si rischia di avere un materiale incendiario da gestire.

CI AUGURIAMO Che un buon risultato e una buona prestazione contro la Vis scaccino questi pensieri non ottimistici. La Samb ha una rosa, almeno nell’undici titolare, che non deve temere questi avversari. Speriamo in un colpo di Magi(a).

