SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ giunta al termine la stagione estiva e con essa si conclude l’operazione “Mare Sicuro 2018”, campagna che si pone l’obiettivo di promuovere, incoraggiare e sostenere la “cultura del mare” e più in generale il senso di responsabilità per la tutela delle risorse e dell’ambiente. Si propone anche l’obbiettivo di trasmettere la cultura della sicurezza in mare, al fine di garantire a tutti gli utenti del mare una serena vacanza estiva.

L’operazione “Mare Sicuro 2018” si è svolta nel periodo dal 16 giugno al 16 settembre 2018 e ha visto impegnati le donne e gli uomini della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, del dipendente Ufficio Circondariale marittimo di Porto San Giorgio e dell’ufficio Locale Marittimo di Cupra Marittima. Per tutto l’intero periodo estivo è stata garantita, ogni giorno, la costante presenza di pattuglie terrestri, 3 motovedette e 3 battelli pneumatici che hanno operato sia al fine di prevenire eventuali situazioni di pericolo che direttamente in situazioni di soccorso.

L’operazione “Mare Sicuro” è stata divisa in due fasi distinte: una preparatoria, con lo scopo di sensibilizzare i cittadini, attraverso gli Enti locali, le Associazioni di Categoria, le Associazioni di Volontariato e gli incontri negli istituti scolastici, al corretto uso delle spiagge, degli specchi acquei e delle unità da diporto, ed una operativa, nella quale sono stati intensificati i controlli sul territorio per garantire il corretto utilizzo delle spiagge e la libera fruizione in sicurezza del mare.

I dati dell’operazione “Mare Sicuro” per il Compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto, comprendente le Province di Ascoli Piceno e Fermo, sono i seguenti:

5905 controlli effettuati;

6 unità navali soccorse;

18 le persone soccorse/recuperate;

106 i verbali amministrativi elevati per un totale di circa 73 mila euro.

3 le comunicazioni di reato inviate all’Autorità Giudiziaria inerenti l’utilizzo del demanio marittimo.

Nel corso dell’operazione “Mare Sicuro” è stata eseguita anche la campagna “Bollino Blu” dove sono stati effettuati i controlli sulle unità da diporto finalizzati, tra l’altro, al rilascio del bollino blu attestante la complessiva regolarità dell’unità navale alle norme vigenti in materia di sicurezza, documenti e dotazioni di bordo. Il rilascio di tale attestazione, oltre all’importante verifica del mantenimento di elevati standard di sicurezza a bordo delle unità da diporto, serve ad evitare il reiterarsi di controlli da parte delle diverse forze di polizia operanti in mare.

Sempre nel corso della stagione balneare il personale del Compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto è stato impegnato nell’operazione “Spiagge libere – Acquee libere” finalizzata al contrasto dell’abusivismo sul pubblico demanio e negli specchi acquei, grazie alla quale sono stati restituiti alla pubblica e gratuita fruizione dei cittadini importanti tratti di spiaggia libera, provvedendo al contempo al sequestro di 554 lettini/sdraio, 473 ombrelloni, 433 basamenti per ombrelloni, 18 attrezzature varie.

Come ogni anno il termine dell’operazione “Mare Sicuro” coincide con il momento in cui si tirano le somme, che non sono solo i dati sopra riportanti, ma si valutano gli elementi di positività, si effettuano delle valutazioni sulle nuove sperimentazioni messe in campo e in particolare si pone l’attenzione su ciò che si ritiene debba essere migliorato. Tali valutazioni derivano dall’esperienza accumulata negli anni, dalle nuove situazioni che variano di anno in anno ed anche dalle indicazioni sempre preziose fornite dal cluster marittimo e turistico.

Da tutto ciò consegue che, individuati i punti di criticità, fin da subito, ci si attiva al fine di porvi rimedio per la prossima stagione estiva, così da rendere sempre più puntuali ed esaustive le norme che disciplinano la sicurezza in mare per garantire a tutti gli utenti del mare una serena vacanza estiva

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 36 volte, 39 oggi)