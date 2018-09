GROTTAMMARE – La nascita del “Meetup in Movimento” a Grottammare ha sollevato alcune polemiche e quesiti sui Social Network circa l’origine e la composizione dei membri e sulla questione del marchio di proprietà della Casaleggio Associati.

Riego Gambini, ex esponente del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale a San Benedetto, ha commentato così il nostro articolo sul sito di Riviera Oggi: “Come fa a nascere un ‘nuovo’ Meetup se attualmente il movimento ha in consiglio comunale una sua rappresentante ovvero Alessandra Manigrasso? Il Meetup, per la consuetudine di questo partito – prosegue Gambini nel suo commento – è una realtà necessaria che legittima, seppure molto relativamente e non ufficialmente, l’utilizzo del marchio di proprietà della Casaleggio Associati: cosa non necessaria per la realtà di Grottammare che, attraverso il suo consigliere comunale attualmente in carica possiede questa formale autorizzazione – conclude l’ex politico – Quindi cosa giustifica la necessità di creare una sottostruttura apparentemente inutile vista la presenza di una sovrastruttura attualmente esistente? Chissà…”.

La consigliera comunale di Grottammare, Alessandro Manigrasso, ha espresso un pensiero, tramite una nota, sulla formazione del ‘Meetup in Movimento’: “Si sono semplicemente auto esclusi. Innanzitutto è giusto precisare che sono in larga parte non residenti nella nostra città: non ne conoscono la storia, le sue tradizioni, la sua realtà, le sue peculiarità politiche – afferma la politica – Nessuno li ha cacciati, si sono auto esclusi con scelte individualiste, personali, minoritarie nel gruppo Movimento 5 Stelle Grottammare e quindi in contrasto con la volontà del Gruppo e della sua Portavoce”.

La consigliera comunale conclude: “Ricordiamo infine che i Meetup non sono il Movimento come dichiarato nel 2015 da Di Battista e Fico. A Grottammare esiste una lista certificata e su tale lista e su i suoi componenti ogni provvedimento compete allo staff e a nessun altro. Pertanto nessun portavoce Nazionale, Regionale o Comunale può sostenere questo Meetup anomalo”.

