L’uomo, ammesso qualche tempo fa alla misura alternativa alla detenzione in seguito a una condanna per guido in stato d’ebrezza è stato trasferito a Castrogno

NERETO – Non rispetta le prescrizione imposte dal giudice e finisce in carcere.

Nella mattinata di oggi i carabinieri di Nereto hanno notificato un ordine di custodia cautelare in carcere a un 49enne del posto, M.F. L’uomo, già condannato per guida in stato di ebrezza, era stato ammesso tempo fa a beneficiare di una misura alternativa al carcere, ma non ha rispettato alcune prescrizioni e per lui si sono aperte quindi le porte del carcere teramano di Castrogno.

