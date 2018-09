SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Era stato annunciato ed è arrivato.

Parliamo del maltempo. Dal primo pomeriggio del 24 settembre pioggia e forti raffiche di vento sia sulla costa sia nell’entroterra.

A San Benedetto in viale de Gasperi segnalati alcuni calcinacci caduti da un palazzo dal quinto piano circa, una parte di parete. Per fortuna non si è fatto male nessuno ma la paura è stata tanta. Interrotto il transito in quell’area aspettando i pompieri. Polizia Municipale sul posto.

Parte della parete di un palazzo in viale De Gasperi cede e viene giù. Nessuna conseguenza a persone per fortuna ma tanta paura

Anche alcuni pali della luce sono rimasti danneggiati in varie zone della città.

Monitorate anche le piante a rischio caduta. Anche qualche vaso di fiori è caduto in strada.

Forte vento in Riviera, 24 settembre 2018

Problemi pure per alcune attività commerciali con tavolini e sedie rovesciate. Al lavoro in più punti del territorio i Vigili del Fuoco per la rimozione e la messa in sicurezza.

Il mare è parecchio agitato a causa della burrasca in corso.

