GROTTAMMARE – Nasce a Grottammare da un gruppo di attivisti del Movimento 5 Stelle e di nuovi partecipanti il “Meet Up Grottammare in Movimento”.

Le riunioni sono aperte a tutta la cittadinanza, senza eccezioni, che desidera partecipare alle iniziative politiche del territorio.

“La sede ufficiale è quella storica in via Nazareno Capriotti 31: per informazioni delle date riunioni, laboratorio di attività ed eventi si può contattare la pagina o il gruppo aperto Facebook “Meet Up Grottammare in Movimento” o mandare una mail a meetupG.I.P@gmail.com o mandare un sms a 3475976735Ci riuniamo ogni due settimane e ci troverete sotto un gazebo nelle piazze del paese già da ottobre con delle prime iniziative sul futuro della sanitá a spiegare le nostre ragioni”.