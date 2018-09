GROTTAMMARE – L’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis “F.Beretti” con il Patrocinio del Comune di Grottammare intende promuovere un progetto sportivo qualificato al servizio del territorio, invitando i bambini della città ad avvicinarsi allo sport del tennis nell’accogliente complesso in zona “ex Ferriera”, migliorato ancora con il nuovo campo polivalente sintetico.

A tal proposito, dal 24 al 28 settembre lo Staff Tecnico del Circolo, composto dal Tecnico Nazionale FIT Massimo Grazioli, dall’Istruttore 2° grado FIT Marco Cacchiò, dall’Istruttore 1° grado Giovanni Luzi e dal preparatore ISEF-FIT 2° grado Marco Sbernini, organizza un mini corso di tennis completamente gratuito rivolto ai bambini/e dai 6 agli 11 anni (nati/e negli anni dal 2007 al 2012) che non hanno mai praticato lo sport del tennis, consentendo ad essi la fruizione di un’attività motorio-sportiva polivalente finalizzata allo sport del tennis.

Lo Staff metterà a disposizione le racchette per i bambini che ne fossero sprovvisti.

Gli interessati possono iscrivere i propri figli al numero 3286130041 (TN Massimo Grazioli) per il Corso che inizierà Lunedì 24 settembre alle ore 17,00 per gli anni 2010 2011 e 2012 e alle ore 18,00 per i nati nel 2007 2008 e 2009: lo Staff, al termine della prima lezione, comunicherà gli orari degli appuntamenti a seguire.

