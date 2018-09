TERAMO – Tutto pronto al “Bonolis” di Teramo per Teramo-Samb, gara valida per a seconda giornata del gruppo B di Serie C. I rossoblu sono chiamati al riscatto dopo la prima giornata, segnata dalla sconfitta, dolorosa, in casa contro il Renate. Di fronte un Teramo più o meno nelle stesse condizioni dopo un debutto, A Bolzano contro il Sudtirol, anche questo perdente (1-0).

Magi a sorpresa schiera il 3-5-2. Nei rossoblu Ilari resta in panca così come Calderini. Bove in cabina di regia con Gelonese e Signori a completare la linea mediana. Difesa a 3 con Miceli, Zaffagnini e Di Pasquale, Gemignani e Rapisarda sugli esterni. Davanti la coppia è Stanco-Russotto. Circa 650 i tifosi rossoblu al seguito della Samb,

Formazioni:

Samb (3-5-2): Sala, Zaffagnini, Miceli, Di Pasquale, Rapisarda, Gelonese, Bove, Signori(1′ st Ilari), Gemignani, Russotto, Stanco. All.: Giuseppe Magi. A disp.: Pegorin, Rinaldi, Biondi, Di Massimo, Calderini, Kernezo, Demofonti, Rocchi, Ilari, Islamaj, Minnozzi, Cecchini.

Teramo (4-3-3): Lewandowski, Fiordaliso, Ranieri, Speranza, Proietti(30′ pt De Grazia), Di Renzo, Bacio Terracino, Mastrilli, Piccioni, Spighi, Caidi. All.: Giovanni Zichella. A disp.: Pacini, Vitale, Zenuni, De Grazia, Zecca, Cappa, Persia, Barbuti, Altobelli, Mantini, Piacentini, Ventola.

Arbitro: Ivan Robilotta (Mansi/Parrella)

Note: Circa 650 i tifosi della Samb al Bonolis

Ammoniti: 22′ pt Caidi (T), 33′ pt Zaffagnini (S)

Angoli: 4-0

DIRETTA

Primo tempo

1′ Partiti, il Teramo, come prevedibile si schiera col 4-3-3. Piccioni di punta assieme a Bacio Terracino e Di Renzo che gli agiscono ai lati. In mezzo al campo Proietti, Spighi e Ranieri. Caidi e Speranza i centrali di difesa mentre ai lati Fiordaliso e Mastrilli.

3′ OCCASIONE TERAMO! Calcio d’angolo, il primo per il diavolo che porta Proietti alla battuta. Palla in mezzo dove svetta il gigante Caidi: salva sulla linea Bove!

4′ Altra occasione per i padroni di casa, stavolta in campo aperto: Di Renzo si ritorva a tu per tu con Sala ma stavolta è bravo Zaffagnini a deviare in angolo. Già due occasioni nitide per il Teramo dopo nemmeno 4 minuti sull’orologio.

7′ Preziosa punizione guadagnata da Russotto sulla trequarti, la Samb può respirare dopo un avvio difficile.

8′ Proprio Russotto alla battuta: palla a cercare Gelonese che si avvita di testa ma va lontano dalla porta.

15′ Samb un po’ confusa, palla persa a centrocampo per un’incomprensione fra Bove e Signori. Azione che si sviluppa poi a destra dove Spighi prova il destro da fuori: a lato non di molto.

18′ Prima occasione vera per la Samb, Russotto riceve sulla trequarti si accentra e prova il sinistro: di poco fuori.

20′ Terzo angolo per il Teramo che concede Di Pasquale provando a rimediare a un suo errore in chiusura.

20′ Sul corner grande ripartenza rossoblu con Rapisarda che fa un aggancio spaziale di tacco e si invola, arrivato al limite dell’area cede a Russotto che da buona posizione spreca mettendo palla a lato col piatto destro!

28′ Buono strappo palla al piede di Russotto che mette anche una bella palla tagliata in area, Stanco e Signori però non ci arrivano e la sfera sfila sul fondo.

29′ I rossoblu alzano il baricentro, palla in mezzo allontanata, la raccoglie Gemignani che cede a Bove appostato al limite dell’area: palla fuori di poco!

30′ Teramo costretto al primo cambio per le condizioni di Proietti che non ce la fa. Al suo posto De Grazia.

32′ Primo giallo per i rossoblu, se lo becca Zaffagnini che prova a fermare con le cattive un contropiede teramano.

42′ Buono scambio Gelonese-Rapisarda sulla destra, il capitano al cross in area dove Stanco la colpisce male e la manda fuori praticamente con la nuca.

45′ Ci saranno due minuti di recupero.

45′ +1 Bacio Terracino la mette in mezzo dove Piccioni si allaccia con Miceli, Robilotta fa proseguire.

45’+2 Rapisarda si ritrova proiettato verso l’area e prova il destro, deviato in angolo che però non ci sarà il tempo di battere. Finisce qui il primo tempo.

Secondo tempo

1′ Ricomincia la sfida, subito un cambio nella Samb che tira fuori Signori per l’ex di turno: Carlo Ilari.

2′ Buona occasione per Gelonese che però sparacchia alto dal limite dell’area.

9′ Caidi rischia l’autogol, pressato da Russotto va indietro per Lewandowski con un passaggio molto forte che prende di sorpresa il portiere. Alla fine il Teramo allontana però.

10′ Punizione pericolosa per il Teramo che crosserà dalla destra: Ranieri pesca Caidi che prova angolarla, palla fuori ma c’era anche offside.

12′ Situazione pericolosa con Russotto che sfida Caidi sul fondo e lo supera, palla in mezzo per Stanco che non la prende, si accende un batti e ribatti che il portiere sbroglia afferrando la palla.

