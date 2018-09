TERAMO – Tutto pronto al “Bonolis” di Teramo per Teramo-Samb, gara valida per a seconda giornata del gruppo B di Serie C. I rossoblu sono chiamati al riscatto dopo la prima giornata, un debutto segnato dalla sconfitta, dolorosa, in casa contro il Renate. Di fronte un Teramo più o meno nelle stesse condizioni dopo un debutto, A Bolzano contro il Sudtirol, anche questo perdente (1-0).

Magi a sorpresa schiera il 3-5-2. Nei rossoblu Ilari resta in panca così come Calderini. Bove in cabina di regia con Gelonese e Signori a completare la linea mediana. Linea a 3 dietro con Miceli, Zaffagnini e Di Pasquale, Gemignani e Rapisarda sugli esterni. Davanti la coppia è Stanco-Russotto. Circa 650 i tifosi rossoblu al seguito della Samb,

Formazioni:

Samb (3-5-2): Sala, Zaffagnini, Miceli, Di Pasquale, Rapisarda, Gelonese, Bove, Signori, Gemignani, Russotto, Stanco. All.: Giuseppe Magi. A disp.: Pegorin, Rinaldi, Biondi, Di Massimo, Calderini, Kernezo, Demofonti, Rocchi, Ilari, Islamaj, Minnozzi, Cecchini.

Teramo (4-3-3): Lewandowski, Fiordaliso, Ranieri, Speranza, Proietti, Di Renzo, Bacio Terracino, Mastrilli, Piccioni, Spighi, Caidi. All.: Giovanni Zichella. A disp.: Pacini, Vitale, Zenuni, De Grazia, Zecca, Cappa, Persia, Barbuti, Altobelli, Mantini, Piacentini, Ventola.

Arbitro: Ivan Robilotta (Mansi/Parrella)

Note: Circa 650 i tifosi della Samb al Bonolis

Ammoniti:

Espulsi:

Angoli:

Franco Fedeli prende posto al Bonolis

DIRETTA

Primo tempo

1′ Partiti, il Teramo, come prevedibile si schiera col 4-3-3. Piccioni di punta assieme a Bacio Terracino e Di Renzo che gli agiscono ai lati. In mezzo al campo Proietti, Speranza e Ranieri.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 22 volte, 59 oggi)