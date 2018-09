Operazione della Polizia sambenedettese. indagato in stato di libertà per i reati di ricettazione del velocipide e detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Controlli nei giorni scorsi in Riviera.

Personale della sezione Polizia Giudiziaria del Commissariato di San Benedetto, a margine di una attività info-investigativa, ha proceduto al controllo di un uomo di anni 31, pluripregiudicato originario e residente a Napoli, il quale circolava a bordo di una bicicletta elettrica, del valore di 1500 euro risultata compendio di furto avvenuto al centro di San Benedetto il 14 settembre.

Il velocipede rinvenuto veniva immediatamente restituito al proprietario.

Nel contesto gli agenti hanno proceduto con una perquisizione all’interno del domicilio in uso al 31enne, rinvenendo sostanza stupefacente, hashish, per un peso di circa 60 grammi suddiviso in panetti ed un bilancino di precisione.

Dopo aver espletato le formalità di rito, il 31enne veniva indagato in stato di libertà per i reati di ricettazione del velocipide e detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente.

