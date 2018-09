Un torneo regionale Under 14, la presentazione della formazione di B2 e l’esordio in Coppa Marche della formazione militante in serie D sono gli imperdibili appuntamenti che la società del presidente Benigni ha organizzato per questo fine settimana

PORTO SAN GIORGIO – Inizia oggi pomeriggio un weekend a tutto volley femminile griffato De Mitri Volley Angels Project. Un torneo regionale Under 14, la presentazione della formazione di B2 e l’esordio in Coppa Marche della formazione militante in serie D sono gli imperdibili appuntamenti che la società del presidente Benigni ha organizzato per questo fine settimana.

Si comincia sabato alle ore 15 con il fischio d’inizio delle partite del torneo Under 14 che vedrà impegnate sei squadre: Vpm, Pallavolo Fermana, Volley Angels Project, Samb Volley, Offagna e Nova Volley. Suddivise in due gironi da tre che giocheranno alla Palestra Nardi e alla Palestra Mandolesi, le formazioni in gara si affronteranno con la formula dei 3 set obbligatori ai 17 punti con “killer point”, cioè la prima che arriva a 17 vince.

Intorno alle ore 19 le migliori quattro si affronteranno nelle semifinali (con punteggio tradizionale) che daranno l’ordine di accesso alle finali della domenica. Sabato sera, inoltre, alle ore 21 a Casette d’Ete, la giovanissima formazione di serie D della Volley Angels Project affronterà la Emmont Volley nella gara d’esordio della Coppa Marche. Domenica alle ore 15.15 alla Palestra Nardi, poi, inizieranno le finali del torneo con la gara per il quinto e sesto posto, mentre alla stessa ora alla Palestra Mandolesi si giocherà per la terza e quarta posizione finale. Alle ore 16.30 sarà la Palestra Nardi a ospitare la finalissima.

Poi, alle ore 18, ci si sposterà tutti in Piazza Bambinopoli per le premiazioni dei torneo e per il momento più suggestivo del fine settimana: la presentazione della De Mitri Volley Angels Project, unica formazione del fermano a disputare il campionato di serie B2 nazionale di pallavolo femminile. Verranno presentate tutte le atlete della formazione allenata da Francesco Napoletano e da Maurizio Ciotola, lo staff tecnico che affiancherà gli allenatori in questa lunga e impegnativa cavalcata e le nuove maglie da gioco che verranno indossate nel corso del campionato.

Saranno presenti autorità civili e sportive che, inoltre, premieranno le squadre che hanno partecipato al torneo Under 14.

