Il consigliere comunale di San Benedetto si presenta all’evento che il Pd ha organizzato a Colli del Tronto per parlare di Ospedale Unico ed espone la sua “tesi” direttamente al Governatore. Vi proponiamo tre video: uno con l’intervento di De Vecchis e due con le risposte di Ceriscioli

COLLI DEL TRONTO – Giorgio De Vecchis “ospite” inatteso del comizio organizzato dal Pd sul tema sanità. Il consigliere comunale di San Benedetto si è infatti presentato nel pomeriggio a Colli del Tronto, dove i “dem” hanno messo in piedi un evento incentrato sull’Ospedale Unico, proprio in uno dei due comuni, assieme a Spinetoli, che ad oggi dovrebbe ospitarne la costruzione. Qui si confronta con Ceriscioli e gli consegna, spiegando anche la sua tesi, il suo famoso “dossier” sulla sanità.

Ceriscioli parla…

De Vecchis, che passa una buona ora ad ascoltare il governatore, approfitta poi del “question time” (le domande dal pubblico) per esporre proprio a Ceriscioli la sua “tesi” (ormai famosa e adottata anche dal consiglio comunale intero a San Benedetto) sulla localizzazione dell’ospedale: primo livello a San Benedetto, ospedale di base ad Ascoli. Questione di bacini di utenza e di par condicio col resto delle Marche, dove molte zone hanno di più di quanto resterebbe, ad ora, al Piceno in termini di offerta sanitaria ospedaliera.

… e De Vecchis ascolta

DE VECCHIS ESPONE LA SUA “TESI” A CERISCIOLI: VIDEO

LE RISPOSTE DI CERISCIOLI

Finito il question time il presidente della Regione risponde, anche se in diverse riprese, al consigliere comunale di San Benedetto. Abbiamo riassunto le repliche di Ceriscioli a De Vecchis in due video.

In questo primo filmato il presidente prima parla di Piunti e Castelli (“vogliono tutti e due l’ospedale di primo livello, è inconciliabile”) poi parla del Balduzzi (“un (solo) ospedale di primo livello nel Piceno è perfettamente compatibile col Balduzzi”) e di come era impostato e come funzionava nei particolari l’algoritmo che, nella scorsa primavera, ha indicato l’area Spinetoli e Colli fra altre quattro.

In questo secondo video, invece, Ceriscioli parla dell’ipotesi di mantenere un ospedale di base assieme a quello nuovo e di primo livello. Non chiude all’ipotesi ma dice: “Un’azienda su due ospedali perderebbe, quindi sarebbe più difficile costituire nel Piceno un’azienda ospedaliera”.

