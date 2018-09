Nei prossimi giorni Piunti incontrerà anche il Sindaco Polini di Carassai, già sentito telefonicamente nella giornata di oggi, anch’egli assente nell’ultima riunione. “Si continua a lavorare – spiega Piunti – per trovare la massima convergenza su una tematica così importante come il futuro dei servizi sanitari di questo territorio”. La ricerca di consensi per l’ospedale sulla costa è iniziata

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la presa di posizione del consiglio (ospedale nuovo sulla costa si sono trovate d’accordo tutte le forze politiche) il sindaco Piunti cerca “alleati” per la battaglia che ora è di tutta la politica sambenedettese.

Oggi infatti il primo cittadino ha incontrato Alessandro Lucciarini, sindaco di Ripatransone per fare il punto della situazione riguardo a quanto trattato nell’ultima seduta dei primi cittadini dell’Ambito Sociale 21 in materia di sanità. Lucciarini non aveva potuto partecipare per motivi personali.

Nei prossimi giorni Piunti incontrerà anche il Sindaco Polini di Carassai, già sentito telefonicamente nella giornata di oggi, anch’egli assente nell’ultima riunione. “Si continua a lavorare – spiega Piunti – per trovare la massima convergenza su una tematica così importante come il futuro dei servizi sanitari di questo territorio”. La ricerca di consensi per l’ospedale sulla costa è iniziata.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 24 volte, 27 oggi)