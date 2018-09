Tra le gare più combattute quelle nei 400 ostacoli allieve con il nuovo duello tra l’argento europeo under 18 Emma Silvestri (Collection Atl. Sambenedettese) in 1’00”69 davanti all’osimana Angelica Ghergo (Team Atl. Marche)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giovani delle Marche in forma a San Benedetto del Tronto, nei campionati regionali con in palio i titoli di quattro categorie: cadetti (under 16), allievi (under 18), juniores (under 20) e promesse (under 23), validi anche per i Societari.

Protagonista il non ancora 18enne Giorgio Olivieri, autore di un formidabile primato italiano under 20 nel martello da 6 kg con 77.21, sulla stessa pedana dove nella scorsa stagione l’atleta allenato da Alfio Petrelli e dal papà Luigi aveva portato il limite nazionale allievi (5 kg) a 77.53. Spicca quindi un’altra impresa con la staffetta 4×100 della Sport Atletica Fermo che dopo ben 34 anni stabilisce il record marchigiano juniores: Michele Ferracuti, Fabio Yebarth, Vittorio Massucci e Riccardo Flamini corrono in 42”16. Per il quartetto schierato dal tecnico Alberto Andruszkiewicz, un crono che migliora di un centesimo lo storico 42”17 dell’Endas Stamura Ancona con Camilletti, Micucci, Clemen, Bartola il 24 giugno 1984 a Bologna.

Tra le gare più combattute quelle nei 400 ostacoli allieve con il nuovo duello tra l’argento europeo under 18 Emma Silvestri (Collection Atl. Sambenedettese) in 1’00”69 davanti all’osimana Angelica Ghergo (Team Atl. Marche), alle sue spalle con 1’00”74 dopo aver però conquistato i 400 piani (56”38 contro 57”69), mentre la campionessa italiana Sara Zuccaro (Atl. Fabriano) spedisce il martello a 56”66 e la sangiorgese Greta Rastelli (Tam) si aggiudica i 100 in 12”28. Al maschile, nel lungo vinto con 6.84 dallo junior Fabio Santarelli (Tam), si migliora l’allievo Matteo Colletta (Sef Stamura Ancona) che atterra a 6.68. Bella sfida nei 110 ostacoli: l’osimano Simone Romagnoli (Tam) con il personale di 15”08 precede Federico Agostini (Asa Ascoli Piceno, 15”10) ed Emanuele Mancini (Collection, 15”17), invece il martellista Ronaldo Mancinelli (Asa Ascoli Piceno) sfiora il suo limite con 58.01. Nella categoria juniores Martina Ruggeri (Atl. Fabriano) riesce ad imporsi con 5.61.

La cadetta Martina Cuccù (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti) si conferma veloce negli 80 ostacoli in 11”57 nonostante il vento contrario (-2.3) ma anche sulla distanza piana (10”11) davanti al 10”23 di Irene Pagliarini (Collection Atl. Sambenedettese). Nell’alto Chiara Raccosta (Atl. Civitanova) cresce con 1.65, nel triplo Nicola Sanna (Sef Stamura Ancona) atterra a 12.64 (-1.3).

Promesse maschili (nati nel 1996-97-98). 100: Nicola Cesca (Atl. Avis Macerata) 10”96 (+2.0) pb e 22”24; 400: Andrea Pietrella (Atl. Avis Macerata) 52”93; 800 e 1500: Nicola Calcabrini (Atl. Recanati) 1’58”20 e 4’06”83 pb; 5000: Leonardo Uberti (Sef Stamura Ancona) 16’21”10; disco: Gabriele Rossi Sabatini (Team Atl. Marche) 50.66; martello: Leonardo Viozzi (Asa Ascoli Piceno) 50.73; 4×400: Matteo Discepoli, Nicolò Dubbini, Corrado Frezzotti, Rodolfo Mathis (Sef Stamura Ancona) 3’41”56.

Juniores maschili (1999-2000). 100 e 200: Fabio Yebarth (Sport Atl. Fermo) 10”92 (+2.0) e 22”11; 400 e 800: Federico Falappa (Team Atl. Marche) 51”74 pb e 1’59”67; 1500: Lorenzo Giacò (Atl. Recanati) 4’21”68; 5000: Riccardo Fasano (Atl. Recanati) 16’23”22 pb; 3000 siepi: Matteo Fedozzi (Sport Atl. Fermo) 10’53”25 pb; alto: Michele Pasquinelli (Sef Stamura Ancona) 1.98; asta: Mattia Perugini (Atl. Avis Macerata) 3.90; lungo: Fabio Santarelli (Team Atl. Marche) 6.84 (+0.5); triplo: Valerio De Angelis (Asa Ascoli Piceno) 14.21 (0.0); peso e disco: Mirco Capponi (Asa Ascoli Piceno) 13.41 e 43.06; martello: Giorgio Olivieri (Team Atl. Marche) 77.21 record italiano; giavellotto: Cristian Prioteasa (Team Atl. Marche) 52.49; 4×100: Michele Ferracuti, Fabio Yebarth, Vittorio Massucci, Riccardo Flamini (Sport Atl. Fermo) 42”16 record regionale; 4×400: Safwan Gharsellaoui, Falilou Kebe, Federico Falappa, Michele Diletti (Team Atl. Marche) 3’36”01.

Allievi (2001-02). 100 e 200: Francesco Ghidetti (Atl. Fabriano) 11”60 (+1.1) e 23”56; 400 e 400hs: Alfredo Santarelli (Sport Atl. Fermo) 50”99 e 57”33; 800: Francesco Gagliardi (Mezzofondo Club Ascoli) 2’01”97; 1500: Sofian El Kheir (Sef Stamura Ancona) 4’18”02 pb; 3000: Leonardo Salvucci (Atl. Amatori Osimo) 9’31”98; 2000 siepi: Mamadou Barkinden Diallo (Atl. Avis Macerata) 6’39”13; 110hs: Simone Romagnoli (Team Atl. Marche) 15”08 (0.0) pb; alto: Jacopo Tomassini (Collection Atl. Sambenedettese) 1.76 pb; asta: Edoardo Giommarini (Collection Atl. Sambenedettese) 4.00; lungo: Matteo Colletta (Sef Stamura Ancona) 6.68 (+1.5) pb; triplo: Edoardo Silvestri (Collection Atl. Sambenedettese) 12.89 (+0.5); peso: Francesco Piccinini (Sef Stamura Ancona) 13.21 pb; disco: Alessandro Caccini (Collection Atl. Sambenedettese) 41.32; martello: Ronaldo Mancinelli (Asa Ascoli Piceno) 58.01; giavellotto: Riccardo Stagnaro (Atl. Avis Macerata) 54.37 pb; 4×100: Federico Fedeli, Edoardo Silvestri, Emanuele Mancini, Krisztian Czimmermann (Collection Atl. Sambenedettese) 46”11; 4×400: Sebastian Fava, Alessio Patrizi, Edoardo Giommarini, Massimo Tanzi (Collection Atl. Sambenedettese) 3’42”77.

Cadetti (2003-04). 80 e 100hs: Lorenzo Agostini (Asa Ascoli Piceno) 9”51 (+1.2) pb e 14”25 (0.0); 300: Federico Vitali (Atl. Avis Macerata) 38”27 pb; 1000 e 2000: Tommaso Ajello (Sef Stamura Ancona) 2’44”68 e 6’00”62 pb; 1200 siepi: Niccolò Sancisi (Pol. Montecchio 2000) 3’51”71; 300hs: Federico Bracalenti (Pol. Montecassiano) 44”53 pb; alto: Ermes Mercuri (Atl. Castelfidardo Criminesi) 1.78; asta: Edoardo De Marco (Collection Atl. Sambenedettese) 2.60 pb; lungo: Simone Guidotti (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti) 6.17 (0.0) pb; triplo: Nicola Sanna (Sef Stamura Ancona) 12.64 (-1.3); peso: Daniele Rossi (Collection Atl. Sambenedettese) 11.02 pb; disco: Massimo Ciferri (Atl. Ama Civitanova) 31.47 pb; martello: Yousef Taib (Sport Atl. Fermo) 38.96 pb; giavellotto: Dennis Mengoni (Atl. Osimo) 41.85 pb; 5000 marcia: Mattia Grilli (Team Atl. Porto Sant’Elpidio) 25’20”33; 4×100: Daniele Silvestri, Daniele Rossi, Riccardo Ciribeni, Luca Patrizi (Collection Atl. Sambenedettese) 49”23.

Promesse femminili. 100 e 200: Giada Bernardi (Sef Stamura Ancona) 12”83 (0.0) e 26”52 (-1.8); 400 e 800: Mamadou Binta Diallo (Atl. Avis Macerata) 59”32 e 2’18”93; 1500 e 5000: Federica Masini (Sef Stamura Ancona) 5’15”32 e 20’32”64; lungo: Manuela Borghetti (Sef Stamura Ancona) 4.90 (+0.3); peso e disco: Francesca Bray (Atl. Avis Macerata) 9.79 pb e 29.50.

Juniores femminili. 100: Sofia Paniccia (Sport Atl. Fermo) 12”90 (0.0); 200 e 400: Sofia Scorcelletti (Sef Stamura Ancona) 27”07 (-1.8) e 1’01”07; 800: Maria Giulia Firmani (Sef Stamura Ancona) 2’19”19; 1500: Linda Rosini (Cus Camerino) 5’10”69; 100hs e 400hs: Greta Luchetti (Team Atl. Marche) 16”59 (+1.8) pb e 1’06”76; 5000 marcia: Giulia Miconi (Atl. Avis Macerata) 29’29”19; lungo: Martina Ruggeri (Atl. Fabriano) 5.61 (+1.2); triplo: Allegra Albertini (Asa Ascoli Piceno) 10.83 (0.0); peso e disco: Irene Rinaldi (Atl. Fabriano) 11.10 e 37.88; giavellotto: Gaia Ruggeri (Atl. Fabriano) 32.83; 4×100: Gemma Baronio, Camilla Curzi, Federica Bonprezzi, Sofia Paniccia (Sport Atl. Fermo) 52”65.

Allieve. 100: Greta Rastelli (Team Atl. Marche) 12”28 (0.0); 200: Sara Santinelli (Team Atl. Marche) 27”99 (-1.8); 400: Angelica Ghergo (Team Atl. Marche) 56”38; 800: Anna Maria Pennesi (Atl. Civitanova) 2’20”21; 1500 e 3000: Francesca Vallorani (Asa Ascoli Piceno) 4’52”34 e 10’56”86; 2000 siepi: Andree Fioretti (Sef Stamura Ancona) 7’45”81; 100hs: Irene Pesaresi (Team Atl. Marche) 15”49 (0.0); 400hs: Emma Silvestri (Collection Atl. Sambenedettese) 1’00”69; alto: Benedetta Trillini (Team Atl. Marche) 1.67; asta: Ludovica Polini (Sport Atl. Fermo) 3.15; lungo: Benedetta Boriani (Sef Stamura Ancona) 5.38 (+1.2); triplo: Isabel Ruggieri (Collection Atl. Sambenedettese) 11.29 (+1.1); peso: Alessia Mariani (Collection Atl. Sambenedettese) 11.95; disco e martello: Sara Zuccaro (Atl. Fabriano) 30.26 pb e 56.66; giavellotto: Angelica Mei (Sef Stamura Ancona) 34.07 pb; 5000 marcia: Camilla Gatti (Atl. Fabriano) 25’50”10 pb; 4×100: Benedetta Trillini, Francesca Del Gatto, Sara Santinelli, Greta Rastelli (Team Atl. Marche) 49”88; 4×400: Chiara Filioni, Lara Prosperi, Isabel Ruggieri, Emma Silvestri (Collection Atl. Sambenedettese) 4’14”97.

Cadette. 80 e 80hs: Martina Cuccù (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti) 10”11 (0.0) e 11”57 (-2.3); 300: Irene Pagliarini (Collection Atl. Sambenedettese) 42”51; 1000: Eva Luna Falcioni (Atl. Avis Fano-Pesaro) 3’12”51; 2000 e 1200 siepi: Serena Frolli (Atl. Osimo) 6’57”97 pb e 4’04”67; 300hs: Anthea Pagnanelli (Collection Atl. Sambenedettese) 49”17; alto: Chiara Raccosta (Atl. Civitanova) 1.65 pb; asta: Agnese Capponi (Asa Ascoli Piceno) 2.90; lungo: Eleonora Fazi (Sport Atl. Fermo) 5.13 (-0.9) pb; triplo: Francesca Cuccù (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti) 10.66 (+0.1) pb; peso e martello: Vesna Braconi (Atl. Fabriano) 10.43 pb e 36.91; disco: Chiara Marangoni (Atl. Avis Macerata) 32.25; giavellotto: Benedetta Saracchini (Atl. Osimo) 33.09; 3000 marcia: Francesca Cinella (Atl. Civitanova) 16’05”15; 4×100: Sara Ribichini, Francesca Cuccù, Claudia Boccaccini, Martina Cuccù (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti) 51”27.

