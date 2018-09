La partita è in programma in infrasettimanale il prossimo 26 settembre, tre giorni dopo un altro “derby”, quello col Teramo al “Bonolis”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la sfida del Bonolis, il derby col Teramo in programma domenica alle 18 e 30, la Samb sarà subito impegnata tre giorni dopo in un’altra sfida calda: quella coi cugini marchigiani della Vis Pesaro, neopromossi in terza serie.

La sfida si giocherà alle 20 e 30 al Riviera delle Palme. Una partita particolare soprattutto per Giuseppe Magi, che ritroverà il suo passato e presente. Magi è infatti pesarese e la squadra della sua città l’ha allenata dal 2012 al 2014.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)