TORTORETO – Furti a raffica in una lavanderia a gettoni di Tortoreto, identificato e arrestato ladro seriale.

A finire in manette con l’accusa di furto con scasso Antonino Amaddio, 36 anni, nullafacente, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato ritenuto colpevole di una serie di furti ai danni di una lavanderia a gettoni della città che pare avesse scambiato per una sorta di “bancomat personale”: è stato, infatti, accertato che, almeno in due occasioni, il 36enne si era introdotto all’interno dell’attività forzando un distributore automatico di bevande e alimenti per poi darsi alla fuga con il contante presente all’interno. Due colpi che avevano fruttato almeno 300 euro in totale, ma il giovane non aveva fatto i conti con i carabinieri di Alba Adriatica i quali, a seguito delle denunce del titolare della lavanderia, avevano avviato subito un’indagine e, grazie anche alle immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona e ad alcune testimonianze raccolte nei giorni immediatamente successivi ai furti, erano riusciti in breve tempo a risalire all’identità del ladro.

Così, nella giornata di ieri, gli stessi militari, diretti dal tenente colonnello, Emanuele Mazzotta, lo hanno rintracciato in città notificandogli un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal gip del tribunale di Teramo, Antonio Veneziano, su richiesta del sostituto procuratore, Greta Aloisi. Amaddio, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere teramano di Castrogno a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ulteriori indagini sono in corso per cercare di stabilire se il 36enne abbia agito da solo durante i colpi messi a segno e se ci sia ancora una volta il suo zampino sugli altri furti, avvenuti nei mesi scorsi, sia nella stessa lavanderia che in altre attività della città.

