Suggella una sapiente e fortunata collaborazione tra i due professionisti, già presente in altri progetti, come accaduto per la creazione dell’ Adriatic Cinema Academy che rappresenta una grandissima opportunità per il territorio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – LB Cinema, in collaborazione con l’Agenzia di Comunicazione “TM Communication” e “Lamantino Brothers” con il supporto delle professionalità interne al nuovo polo di Formazione Cinematografica “Adriatic Cinema Academy”, con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto, presentano il Cortometraggio “Il volo dell’Anima”, rivisitazione d’autore di una famosa pièce teatrale, con la regia di Marco Trionfante e Umberto Croci, entrambi registi con all’attivo esperienze significative nel mondo del cinema e del teatro.

Il “Volo dell’Anima” suggella una sapiente e fortunata collaborazione tra i due professionisti, già presente in altri progetti, come accaduto per la creazione dell’ Adriatic Cinema Academy che rappresenta una grandissima opportunità per il territorio sotto molteplici aspetti e che sta riscuotendo enorme successo anche grazie alle realtà nazionali e internazionali che supporteranno il nuovo polo formativo, unico nel centro Italia per le sue caratteristiche. Il cortometraggio “Il volo dell’Anima”, si avvarrà della sceneggiatura di Olga Merli. Si evolve su un’impronta di byroniana memoria, con notevole ossigeno estetico prodotto dalla scelta accurata delle ambientazioni e avrà un impianto di romanticismo noir, pur mantenendo intatti gli elementi dissimulanti di ironia e tragicità che sono alla base della pièce originale.

Il cortometraggio verrà presentato nel panorama dei più celebri festival cinematografici e sarà distribuito sulle piattaforme televisive e digitali di proprietà della “Lamantino Brothers” e della “TM Communication”.

Per le professionalità esterne all’Accademia che supporteranno il cortometraggio, sono previsti a breve i casting per la selezione di vari ruoli (lavoro retribuito), opportunità per attrici e attori nel territorio.

Informazioni e prenotazione casting: www.ilvolodellanima.com – casting@ilvolodellanima.com.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)