GROTTAMMARE – Dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore il nuovo obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti privati.Si tratta di novità normative di grandissimo impatto per i manager e le imprese chiamate ad avviare importanti investimenti per adeguare i sistemi informatici e rivedere le procedure di gestione del ciclo, attivo e passivo, di fatturazione.

Per questo motivo, Confindustria Centro Adriatico, in collaborazione con SFC (Sistemi Formativi Confindustria), ha ritenuto opportuno organizzare per il giorno di venerdì 21 settembre alle ore 14 presso la Sala Kursaal del Comune di Grottammare, un incontro di approfondimento nel corso del quale sarà illustrata la nuova disciplina e si forniranno le prime risposte alle connesse implicazioni tecniche ed operative.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 33 volte, 33 oggi)