Sul posto, in entrambi i casi, il 118 per soccorrere le persone rimaste coinvolte. Sul luogo anche le Forze dell'Ordine per i rilievi e chiarire le dinamiche

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La mattinata, quella del 20 settembre, inizia male per la viabilità sambenedettese.

Si sono verificati due incidenti stradali a Porto d’Ascoli. Una donna di circa cinquant’anni è finita in ospedale dopo essere stata colpita da un’auto vicino via Mare. E’ stata portata in ospedale, con un’ambulanza, per le cure mediche. Forze dell’Ordine al lavoro per i rilievi.

Altro sinistro, sempre in mattinata a Porto d’Ascoli, però sulla Sopraelevata. Un tamponamento fra vari veicoli che ha costretto l’intervento del 118 per le cure mediche alle persone rimaste coinvolte. Per fortuna nulla di troppo grave anche se si sono registrati rallentamenti a causa degli interventi. Per i rilievi sono intervenute le Forze dell’Ordine.

