GROTTAMMARE – Grottammare batte (di un giorno di anticipo) anche Monaco di Baviera. Con “Grocktoberfest” da venerdì 21 settembre un po’ di Germania sbarca in riviera grazie alla nuova associazione “Grottammare Viva”, che unisce molte attività di pubblico esercizio del centro cittadino.

Dopo l’ottimo debutto con la manifestazione gastronomica “Grotteat” tenutasi a fine agosto, i sette locali rilanciano con una festa di tre giorni in stile bavarese, da venerdì 21 a domenica 23 presso il Parco della Madonnina, area verde collocata all’inizio della salita di via Sant’Agostino per il paese alto, che già in passato ha ospitato alcune edizioni di una fortunata festa a tema bavarese.

A partire dalle ore 18, dalle spillatrici scorrerannofiumi di birra di cinque grandi marchi, rigorosamente tedeschi: Augustiner, HB, Ayinger, Erdinger, Andechs Doppelbock.

Altrettanto teutonico il menù, che propone stinco di maiale, poker di salsicce bavaresi, polletto, kartoffel salate, brezel, strudel e patatine fritte.

Le serate saranno allietate dalle note musicali di “Rossana Mogioni and her moonshine blues band” venerdì 21, della “Wave rock band” sabato 22 e di “Aura” chiuderà domenica 23.

«Dopo l’evento “zero” di agosto – dichiara Marco Sbernini, presidente dell’associazione – la prima vera iniziativa di “Grottammare Viva” l’abbiamo voluta lanciare in concomitanza con l’apertura dell’Ocktoberfest di Monaco di Baviera. Come in tutte le manifestazioni che proporremo – continua Sbernini – vogliamo essere attenti anche all’aspetto sociale. In questo caso, abbiamo accolto con piacere la proposta, avanzata da Matteo e Alice di “Progetto Assistenza”, di devolvere parte degli incassi per l’acquisto di due defibrillatori da regalare alla cittadinanza di Grottammare, coinvolgendo nel dono anche un’associazione amica, la “Clematide onlus” di Roma».

Ad inaugurare la manifestazione, come tradizionalmente fa il suo collega di Monaco, sarà il sindaco di Grottammare Enrico Piergallini, che, accompagnato dall’assessore Lorenzo Rossi, con un colpo di martello sulla botte in legno, aprirà i rubinetti.

