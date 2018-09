SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 9 settembre presso il Circolo Nautico Sambenedettese si è tenuta la Straregata – Trofeo Manuela Sgattoni. Un memorial a cui il CNS e i soci tengono molto, quest’anno particolarmente visto che ricorre il ventesimo anniversario dalla scomparsa della ragazza.

Una giornata di sole e vento che ha permesso a ben venticinque imbarcazioni del nostro Circolo e degli amici del Circolo e della Lega Navale di Giulianova di veleggiare in ricordo di Manuela.

Prima della premiazione non si poteva non ricordare la ragazza e a farlo prima di tutti è stata la famiglia con una lettera, assente a causa di alcuni impegni, in cui ringraziava tutti i presenti e i partecipanti che ogni anno aiutano a tenere vivo il ricordo dell’amata figlia.

A vincere il trofeo è stata “Adrenalina a mille” dell’armatore Bruno Bucciarelli, premiati dal presidente Arcangelo Caputo, vicepresidente Paolo Rossi e il delegato alla vela Alberto Paradisi, che hanno ricordato che a breve inizierà il Campionato di vela d’altura invernale.

