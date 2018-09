Dal 1 ottobre 2018 fino al 31 agosto 2019, presso il Dopolavoro ferroviario in via L. Dari, dove ci sono 2 campi in terra rossa di cui uno coperto e riscaldato nei mesi invernali. A seguire i partecipanti saranno i maestri Massimo Mascetti, presidente della Top Tennis, e Marco Mercuri. Info ed iscrizioni: 3288944080; 3474569710

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La ASD Top Tennis Team di San Benedetto Del Tronto è pronta alla nuova stagione tennistica con i suoi corsi, rivolti a persone di ogni età e livello.

Il ventaglio dell’offerta che va dai corsi di Minitennis, fino a quelli di Pre Agonismo, avrà il via dal 1 ottobre 2018 fino al 31 agosto 2019, presso il Dopolavoro ferroviario in via L. Dari, dove ci sono 2 campi in terra rossa di cui uno coperto e riscaldato nei mesi invernali.

A seguire i partecipanti saranno i maestri Massimo Mascetti, presidente della Top Tennis, e Marco Mercuri.

Info ed iscrizioni: 3288944080; 3474569710

