SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il 24 settembre riaprirà i battenti la Scuola di Musical diretta da Eugenia Brega e Paolo Clementi per il nuovo Anno Accademico con un incontro di presentazione, che si terrà alle ore 19 presso il Palariviera di San Benedetto.

Durante l’incontro, verranno illustrate le attività in programma alla presenza di tutti gli interessati. Dopo il grande successo registrato dagli spettacoli rappresentati nel mese di maggio all’Auditorium Palariviera, Olympo con gli attori della compagnia e La meravigliosa lampada di Aladino con i bimbi del corso di musical per giovani talenti, la scuola di formazione sulle tecniche del Musical, giunta ormai al suo tredicesimo anno di attività, riapre le porte anche a nuovi iscritti con la promessa di nuovi successi.

Per l’Anno Accademico 2018/2019 la Scuola di Musical prevede tre sezioni, ovvero il corso di musical per giovani talenti dai 7 ai 13 anni , le lezioni sono previste tutti i lunedì dalle ore 17 alle 18.30, con attività particolarmente studiate per i bambini e i ragazzi, il corso di musical per giovani e adulti da 14 anni in poi con le lezioni tutti i lunedì dalle ore 19 alle 20.30, che prevede una formazione dell’attore di musical a 360 gradi con lo studio e la pratica di varie discipline dello Spettacolo, il corso di musical avanzato, con le lezioni tutti i lunedì e i giovedì dalle ore 20.30 alle 22.30, dedicato agli allievi più maturi che hanno già appreso le materie di base negli anni passati e che si dedicheranno in particolare all’allestimento di uno spettacolo.

La Scuola è diretta dagli attori e registi Eugenia Brega e Paolo Clementi del Teatro delle Foglie che metteranno a disposizione degli studenti la loro pluriennale esperienza nel campo dello spettacolo offrendo a tutti i partecipanti l’opportunità di seguire un percorso formativo completo che spazia dall’espressione mimico-gestuale alla recitazione, al canto e alla danza, tutto in riferimento al repertorio Musical. Un programma dettagliato di materie consentirà di avvicinarsi gradualmente al mondo dello spettacolo scoprendone le tecniche e i segreti.

