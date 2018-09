SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si avvicina una tradizionale e consueta festa di fine estate in un noto stabilimento balneare della Riviera.

Parliamo della serata degli Oscar che si svolgerà il 22 settembre ai Bagni Andrea, chalet storico di Sandro Assenti. Edizione numero 32 della consegna delle statuette per gli “habitué”e i personaggi al top e non solo. Una serata e cena mondana a base di delizie enogastronomiche e non mancheranno animazione e intrattenimenti musicali.

“Guest star” sarà Fabrizio Corona, il noto personaggio televisivo, originario di Catania. Il famoso, e discusso, Vip sarà quindi l’ospite d’onore dell’edizione 2018.

