Il sindaco riceve il nuovo direttore di area vasta a cui chiede di intervenire su Madonna del Soccorso e liste d’attesa. A fine mese si rivedranno per discutere del piano sanitario

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Questa mattina il sindaco Pasqualino Piunti ha ricevuto il nuovo direttore dell’Area vasta 5 Cesare Milani, che appena due giorni fa è subentrato nel ruolo al posto di Giulietta Capocasa.

L’incontro, che in una nota il comune definisce “franco e cordiale, anche in virtù della antica conoscenza” segue un contatto telefonico fra i due. Il giorno dell’insediamento infatti Piunti, come rivelato durante la commissione sanità di ieri, ha scritto a Milani chiedendogli di intervenire sulle liste d’attesa e sulla situazione del Madonna del Soccorso.

Milani, gli ha risposto nell’incontro di oggi affermando “di volersi mettere a disposizione del territorio, rappresentato dai Sindaci, per valutare insieme lo stato dei servizi sanitari e individuare eventuali possibili correttivi nell’interesse esclusivo dei cittadini garantendo un’equa distribuzione dei servizi stessi” si legge ancora dalla nota del Comune.

Piunti poi, alla fine del meeting ha invitato Milani a partecipare alla prossima riunione della commissione sanità, la stessa commissione che ieri ha deliberato un percorso preciso: San Benedetto arriverà a rivendicare la costruzione del nuovo ospedale sulla costa. In due probabilmente si rivedranno anche prima, visto che il 28 settembre parteciperanno entrambi a un’altra conferenza dei sindaci. Stavolta l’argomento principale sarà il piano sanitario previsto da Regione e Asur per il Piceno, ma c’è da scommettere che si tornerà a parlare anche dell’argomento dell’estate: l’Ospedale Unico .

