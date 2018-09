GROTTAMMARE – Anche Grottammare parteciperà alla Marcia della Pace “Perugia-Assisi” 2018. L’amministrazione comunale ha inviato la propria adesione all’iniziativa in programma domenica 7 ottobre e gli uffici stanno organizzando un bus per permettere agli interessati di raggiungere Perugia senza sostenere alcun costo e unirsi alla Marcia.

Ulteriori dettagli su orario e luogo di partenza da Grottammare saranno comunicati più avanti. Per il momento, c’è da sapere che chi vuole aderire può farlo prendendo contatti con il personale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, aperto tutti i giorni al mattino, martedì e giovedì anche nel pomeriggio (telefono 0735.739244 – urp@comune.grottammare.ap.it).

La Marcia per la pace Perugia – Assisi è una manifestazione del movimento pacifista italiano che si tiene quasi sempre nel mese di ottobre, ogni due/tre anni. La prima edizione si svolse domenica 24 settembre 1961 su iniziativa del filosofo e poeta Aldo Capitini, fondatore del Movimento Nonviolento. Migliaia di persone da sempre vi prendono parte, in rappresentanza delle istituzioni (regioni, enti locali, scuole…) e della società civile (associazioni, organizzazioni no profit e singoli cittadini). Per l’edizione 2018, che è la numero 23, circa 800 enti hanno già inviato la propria adesione agli organizzatori, coordinati dal Tavolo della Pace.

La partecipazione non prevede necessariamente la percorrenza dell’intero tratto da Perugia ad Assisi, ma può essere adeguata alle proprie potenzialità. Solitamente, infatti, è possibile: marciare da Perugia ad Assisi (circa 24 chilometri); fare solo un tratto della Marcia partendo da uno dei seguenti luoghi: Ponte San Giovanni, Collestrada, Ospedalicchio, Bastia; attendere l’arrivo della Marcia a Santa Maria degli Angeli e poi fare l’ultimo tratto del percorso (circa 5 chilometri); attendere l’arrivo della Marcia in piazza San Francesco ad Assisi e poi fare l’ultimo tratto del percorso (circa 1 chilometro); attendere l’arrivo della Marcia alla Rocca di Assisi e partecipare alla manifestazione conclusiva (alle ore 15, circa)

