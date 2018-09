SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande festa all’asilo Merlini di San Benedetto per l’inizio del nuovo anno scolastico. Lunedì 17 settembre, infatti, i piccoli dello storico istituto di via Leopardi, sono stati accolti insieme ai propri genitori da musiche, animazione, e divertenti balletti per una cerimonia di apertura preparata nei minimi dettagli dallo staff dell’asilo.

Il corpo docente, in particolare ha predisposto un’interessante progettazione che stimolerà la curiosità dei bambini. Oltre alla progettazione si svolgeranno varie attività: corsi di inglese ed informatica, attività motoria, uscite didattiche, feste ed altro ancora coinvolgeranno tutti i piccoli del Merlini, dalla sezione Primavera ai 5 anni.

A salutare i piccoli e i familiari sono stati la coordinatrice Silvana Caioni insieme al presidente dell’asilo Alberto De Angelis che ha portato il proprio saluto per l’inizio dell’anno scolastico e ripreso le parole del presidente della Regione Luca Ceriscioli che ha inviato un messaggio rivolto ai piccoli in procinto di iniziare questa nuova avventura. Il presidente si è soffermato anche sull’importanza delle parole del sindaco di San Benedetto Pasqualino Piunti che ha sottolineato come non esista investimento migliore dell’istruzione. Con lui anche la vicepresidente Ylenia Vesperini.

Presente alla cerimonia anche il parroco della chiesa della Madonna della Marina don Romualdo Scarponi che ha salutato le insegnanti e i piccoli: “Alle maestre e al personale l’augurio di continuare a lavorare con tanta pazienza e tanta dolcezza – ha spiegato il sacerdote – e a queste creature auguro di incarnare le tre B, vale a dire belli, bravi e buoni”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 35 volte, 37 oggi)