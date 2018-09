Al Teatro delle Energie, in concomitanza con “Lle Grotte’s Talent”: nei prossimi giorni verranno svelati i nomi dei talenti grottammaresi segnalati dall’associazione Lido degli Aranci

GROTTAMMARE – Appuntamento culturale e sociale.

A Grottammare, dal 17 settembre, è aperta la prevendita per uno spettacolo molto importante: il 6 ottobre al Teatro delle Energie si terrà “Lle Grotte’s Talent” e nei prossimi giorni verranno svelati i nomi dei talenti grottammaresi segnalati dall’associazione Lido degli Aranci ma nel frattempo è stato rivelato l’ospite d’onore ovvero Martufello.

Torna in città, dopo tanti anni, il celebre personaggio comico televisivo, amico dell’associazione Lido degli Aranci e del Comune per le collaborazioni passate e spettacoli effettuati. Un’ora di esibizione, di “Martufello Show”, nel mezzo dell’iniziativa che premia i talenti del territorio.

Il costo d’ingresso è 10 euro e i tagliandi sono disponibili alla Merceria “Il Cigno” in via Matteotti, per informazioni è disponibile il numero 3475406630. Conducono la serata Giuseppe Cameli e Fabiola Silvestri.

