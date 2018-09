Esistono offerte davvero per tutti i gusti e per tutte le esigenze. Bisogna tenere in considerazione i servizi, i costi e le comodità della banca per fare una scelta ponderata

Molte persone trovano difficile scegliere una banca: oggi l’offerta è davvero molto varia e di conseguenza non è sempre facile orientarsi e scegliere quella migliore per le proprie esigenze. Ogni giorno si viene bombardati di messaggi pubblicitari di ogni genere, alcuni dei quali utilizzano una terminologia tutt’altro che alla portata di tutti.

Sapere quale banca scegliere è tutt’altro che semplice. Esistono offerte davvero per tutti i gusti e per tutte le esigenze. Bisogna tenere in considerazione i servizi, i costi e le comodità della banca per fare una scelta ponderata, nonché optare per un istituto di credito online o per uno tradizionale.

In ogni caso la scelta della banca sulla quale aprire un conto corrente, o dell’istituto al quale chiedere il mutuo, è di fondamentale importanza. Ecco quindi di seguito qualche consiglio per sapere bene quale banca scegliere e orientarsi nel complesso mondo degli istituti bancari.

I consigli per scegliere la banca

Di che cosa tenere conto quando bisogna optare per una banca o per un’altra? Ci sono alcuni elementi ricorrenti che bisogna valutare nella propria scelta. Prendiamo spunto da questa guida su quale banca scegliere di FinanzaMia per fare chiarezza, una volta per tutte, su questo argomento.

Ad esempio, scegliere una banca tradizionale o una online? Molti preferiscono la banca tradizionale per la possibilità di interfacciarsi con una persona reale e di discutere con lui di alcune scelte, pensiamo agli investimenti. Spesso le persone anziane preferiscono questo tipo di soluzione, ma non solo.

Se invece si usa poco la banca, si può sempre optare per una online, semplice, veloce e facile da gestire anche da smartphone, pc e tablet. Insomma, questa scelta dipende anche dal tipo di operazioni che si vogliono fare e dal fatto che si preferisca interfacciarsi con una persona reale o si accetti di avere supporto online e telefonico.

In secondo luogo, nella scelta della banca bisogna tenere conto dei servizi che essa offre: si tratta di una variabile fondamentale. Fra i servizi c’è l’invio e la ricezione di bonifici bancari, l’Home Banking, la domiciliazione delle bollette, la possibilità di accendere mutui e di ricevere finanziamenti, la consulenza sugli investimenti, la carta di credito e debito e gli assegni. Questi sono, per così dire, i servizi minimi ed essenziali che ogni banca – online o tradizionale – dovrebbe garantire assieme all’apertura del conto corrente.

In terzo luogo, anche i costi del conto corrente sono da tenere in considerazione. In genere possono trattarsi di costi fissi, indipendenti dall’uso del conto che si fa, o variabili, a seconda ad esempio dei prelievi, dei bonifici fatti ecc. Quarto consiglio, tenete conto anche del tasso di interesse associato al conto, vale a dire del rendimento del conto corrente.

Differenza tra conto corrente e conto deposito

Un altro importante aspetto da prendere in considerazione quando si sceglie l’istituto di credito in cui aprire il conto è quello relativo all’uso che se ne farà. Se il conto ci serve solo per metter via liquidità si potrà optare per una banca che offra un conto deposito. Si avrà un tasso di interesse più alto ma delle forti limitazioni sulla tipologia di operazioni da effettuare. Nel caso si faccio un uso normale del conto, meglio optare per un istituto di credito che offra un conto tradizionale.

Se, invece, il conto serve per lavoro meglio optare per un conto online così da avere servizi flessibili ed economici con la possibilità di poter operare facilmente direttamente dal proprio ufficio senza doversi recare fisicamente in banca.

