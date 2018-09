La donna è finita in ospedale per le cure mediche. Fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi. Sul posto i carabinieri, allertato il Tribunale dei Minori

MONTEPRANDONE – Tensione e paura alle prime ore del 17 settembre.

Una 14enne ha ferito con un coltello la madre, la donna stava dormendo: è successo a Centobuchi. Da chiarire la cause del folle gesto, dalle prime indiscrezioni pare per uno screzio dovuto a futili motivi.

La mamma è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza e portata in ospedale a San Benedetto per le cure mediche. Fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi: applicati i punti di sutura per le ferite ad un braccio, con una prognosi di otto giorni.

I carabinieri locali e della Compagnia di San Benedetto sono intervenuti per compiere gli accertamenti di rito. La 14enne sarà denunciata al Tribunale dei Minori di Ancona, allertato per questo grave fatto e la giovanissima età della “protagonista”. Per la minore a disposizione, con molta probabilità, un psicologo e i servizi sociali del Comune.

I carabinieri stanno compiendo ulteriori indagini per chiarire a 360 gradi la brutta vicenda.

