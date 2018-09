Prima storica affermazione per il promettente tennista truentina, figlio d’arte, che supera Marino Vallese, recordman di primi posto (ben 6). Delude Gino Bucci che si ferma in semifinale. Nel femminile trionfo per Valeria Di Felice

MARTINSICURO – Lorenzo Ciriaco vince il torneo sociale del Circolo Tennis Martinsicuro. Il giovane e promettente tennista truentino, figlio d’arte (papà Amerigo ne ha vinti due in passato), supera in finale “l’uomo da battere”, Marino Vallese, tennista che detiene il record di affermazioni in questo torneo (ben sei). Un battaglia in tre set (6/1 4/6 6/3) che alla fine premia l’impeccabile cammino in questa competizione di Ciriaco che in semifinale ha eliminato anche Gino Bucci, il grande favorito di quest’anno ed ex campione in carica.

Nel femminile trionfa la brava Valeria Di Felice che supera in finale un’agguerrita Cinzia Pulcini (6/4, 6/4)

“E’stato n intenso e appassionante pomeriggio di sport – le parole del presidente, Alduino Tommolini – quello di sabato scorso, in occasione delle fasi finali del nostro annuale torneo sociale. L’evento simbolo dell’opera di volontariato di tanti appassionati del nostro Tennis, che con la loro attività, fatta di discrezione e umile quotidiano operare, rendono possibile tutto questo.

I miei personali complimenti a tutti i giocatori del torneo per lo spirito sportivo dimostrato in campo, ai soci per il loro sostegno, ai simpatizzanti e a quanti, vicini e lontani, si adoperano per rendere possibile e favorire questo sodalizio di sport e socialità”.

