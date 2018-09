Lo comunica la MultiServizi che nota anche come, rispetto al passato, sempre più turisti e frequentatori del lungomare preferiscano le App per cellulare e le carte di credito ai vecchi “grattini”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Azienda Multi Servizi spa ha comunicato i dati definitivi degli incassi derivanti dalla sosta a pagamento sul lungomare e zone limitrofe, cessata come noto alla fine di agosto.

La stagione 2018 si chiude con un incasso totale di 696.708,43 euro, 10.209,26 in più rispetto allo scorso anno. “Circa la preferenza degli utenti per le varie forme di pagamento, si evidenzia un calo di circa 12mila euro dalla vendita dei “grattini” scrive in una nota il Comune di San Benedetto, di cui MultiServizi è una partecipata al 100%.

“L’incremento maggiore rispetto al 2017 è stato ottenuto dal pagamento con i parcometri (+13.000 euro circa)” scrivono da Viale De Gasperi “ma sono risultati in aumento i pagamenti con le app MyCicero e Easy park (+ 7.400 euro circa) e con le carte di credito (+2.400 euro circa)”.

