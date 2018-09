Un gioco di squadra vincente che si rinnova per portare avanti una grande missione: la divulgazione di questo sport e dei suoi valori fondamentali. Lo spirito di squadra, il rispetto delle regole, la solidarietà, il lavoro e l’impegno sono solo alcuni principi che lo contraddistinguono e per questo è stato riconosciuto come “Eccellenza sportiva del territorio”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Siglato un nuovo accordo della durata triennale che vede ancora il network Fi.Fa. Security al fianco dell’Unione Rugby San Benedetto per avvicinare le famiglie al mondo del rugby. Un gioco di squadra vincente che si rinnova per portare avanti una grande missione: la divulgazione di questo sport e dei suoi valori fondamentali. Lo spirito di squadra, il rispetto delle regole, la solidarietà, il lavoro e l’impegno sono solo alcuni principi che lo contraddistinguono e per questo è stato riconosciuto come “Eccellenza sportiva del territorio”, dal grande valore formativo per i giovani.

Ormai da diversi anni, per Fi.Fa. Security Sport non significa solo sicurezza negli stadi e manifestazioni sportive, ma rappresenta una missione a livello sociale, un modo per sentirsi parte della comunità, dalle piccole alle grandi generazioni.

Di qui nasce la benefica iniziativa della Fi.Fa. Security che offre l’opportunità a coloro i quali fanno già parte dello staff aziendale, dai dipendenti, ai collaboratori, dalle guardie giurate agli operatori della sicurezza, e a coloro i quali lo diventeranno, di praticare 1 anno di rugby gratis insieme a tutta la famiglia.

Quale modo e periodo migliore, dunque, per avvicinarsi al mondo del rugby? Un bellissimo campo a disposizione, quello N. Mandela di San Benedetto del Tronto, che ospiterà gli aspiranti atleti di tutte le età, dalle categorie giovanili in cui il gioco è semplificato e pensato in modo tale che l’approccio al gioco sia un divertimento per le categorie Under 7 e Under 9, alle categorie senior: la serie C1, Beerbanti over 35.

