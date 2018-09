La campagna proseguirà anche la prossima settimana e chissà che un risultato positivo al debutto contro il Renate non possa dare un altro impulso alla sottoscrizione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mentre la Serie C è sempre più nel caos dopo che il Tar ha accolto la richiesta cautelare della Pro Vercelli bloccando di fatti cinque partite della terza serie in programma nei prossimi giorni (anche nel girone B, quella della Ternana), i tifosi della Samb dimostrano invece che hanno una gran voglia di lasciarsi alle spalle un’estate quasi ridicola dal punto di vista politico-sportivo.

E lo fanno rispondendo alla grande alla campagna abbonamenti. Se nella serata di venerdì le sottoscrizioni erano a quota 1100, alla sera del sabato gli abbonamenti sono arrivati a 1400, frutto di una giornata in cui la sede ha osservato, per le tessere, l’orario continuato 9 e 30 – 19. In un giorno 300 abbonamenti.

La campagna proseguirà anche la prossima settimana e chissà che un risultato positivo al debutto contro il Renate non possa dare un altro impulso alla sottoscrizione.

