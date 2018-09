SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Serata con discrete presenze di pubblico in zona centro e lungomare a San Benedetto quella del 14 settembre.

Sono proseguiti i controlli di Polizia Municipale e Forze dell’Ordine inerenti alla Movida.

Elevate 54 sanzioni per violazioni al codice della strada, la “sosta selvaggia”. Multati quattro clienti di pubblici esercizi per consumo di alcool su suolo pubblico in violazione dell’ordinanza sindacale ed un locale per la mancata pulizia dell’area antistante.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)