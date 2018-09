Per le condizioni di un corridore ritenute più da ulteriori accertamenti. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Grottammare

CUPRA MARITTIMA – Sinistro nella mattinata del 15 settembre.

Un gruppo di ciclisti è caduto sulla Val Menocchia per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Grottammare.

Sul posto anche il personale sanitario del 118 giunto in ambulanza per i soccorsi.

Allertata per precauzione un’eliambulanza per un corridore date le sue condizioni e per ulteriori accertamenti.

