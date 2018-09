La mattinata si è aperta con il saluto del sindaco della città ospitante. Pasqualino Piunti ha evidenziato come il meeting rappresenti un’occasione preziosa di rafforzare, in un momento delicato come quello stiamo vivendo, l’integrazione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La sala consiliare di San Benedetto del Tronto ha accolto le delegazioni delle municipalità di Bruges (Belgio), Daugavpils (Lettonia), Nysa (distretto della Polonia), Porvoo (Finlandia), Wroclaw (Polonia) per la prima edizione del Meeting internazionale delle città d’acqua, confronto tra città dell’Unione Europea che hanno l’acqua come elemento importante per la loro vita ed economia.

La mattinata si è aperta con il saluto del sindaco della città ospitante. Pasqualino Piunti ha evidenziato come il meeting rappresenti un’occasione preziosa di rafforzare, in un momento delicato come quello stiamo vivendo, l’integrazione tra popoli appartenenti alla comunità d’Europa, perché il passaggio fondamentale verso la piena integrazione tra le persone è la reciproca conoscenza.

Successivamente, i delegati di ciascuna città partecipante hanno presentato, con il supporto di slide e video, le caratteristiche storiche, sociali, architettoniche di ciascuna realtà. San Benedetto ha scelto di essere rappresentata dal video “Il profumo del mare” realizzato in occasione dell’Expo di Milano.

E’ seguito un confronto per individuare possibili sviluppi di questo primo approccio tra città che hanno questo importante elemento naturale come caratteristica unificatrice e la giornata si è chiusa con la sottoscrizione di un protocollo di amicizia.

L’incontro si è svolto in lingua inglese e, per agevolare la comprensione, è stato predisposto un servizio di trascrizione in tempo reale su uno schermo di quanto è stato detto.

