Dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza sul luogo. Forze dell’Ordine al lavoro per i rilievi e ricostruire la dinamica

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente nella mattinata del 15 settembre in Riviera.

Scontro, per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, fra un mezzo e una moto sulla Statale 16 a San Benedetto.

Il centauro è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto sul luogo in ambulanza.

È stato portato in ospedale per le cure mediche.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)