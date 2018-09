MONTEPRANDONE – Incidente sulle strade del nostro territorio.

Nel tardo pomeriggio del 14 settembre si è verificato uno scontro fra auto e scooter a Centobuchi sulla Salaria. Cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

Ad avere la peggio il conducente del ciclomotore, rimasto ferito dopo l’impatto.

Il 30enne, volontario della Croce Verde in Riviera e residente a Grottammare, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza e portato in ospedale per le cure mediche.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 59 volte, 59 oggi)