SAN BENEDETTO DEL TRONTO -Contro l’inquinamento dei mari scende in campo un colosso degli elettrodomestici come la Whirpool Emea (Europa, Medio Oriente e Africa), segmento operativo della americana Whirpool Corporation.

A quanto riportato da una nota dell’Ansa, al porto turistico Marina dei Cesari di Fano è stato presentato “Seabin”: è un dispositivo che, galleggiando sull’acqua, raccoglie rifiuti 24 ore al giorno.

“Nell’ambito della sua adesione a #PlasticLess, progetto di riduzione dell’inquinamento delle acque marine dai rifiuti in plastica promosso da LifeGate, principale piattaforma in Italia sui temi della sostenibilità, Whirpool ha scelto due porti marchigiani, Fano e San Benedetto del Tronto, dove installare in Italia i primi due “Seabin” realizzati dalla azienda francese Poralu Marine – si legge in una nota – Il dispositivo una volta messo in acqua, nel bacino portuale, ancorato al pontile, funziona per 365 giorni l’anno ed è capace di aspirare tutto ciò che galleggia intorno, fino a raccogliere 1,5 chili di rifiuti al giorno per un totale di oltre 500 chili all’anno”.

