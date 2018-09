Sono cadute da uno scooter ma le loro condizioni non sono preoccupanti, erano coscienti. Ad aiutarle anche altri passanti presenti nei paraggi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sinistro nel tardo pomeriggio del 14 settembre in Riviera.

A San Benedetto due persone sono cadute da uno scooter per cause in fase di accertamento.

Sono state soccorse dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. Le loro condizioni non sono comunque preoccupanti, ad aiutarle anche alcuni passanti presenti nei paraggi.

