SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’ambito della conferenza stampa tenutasi il 12 settembre in Comune a San Benedetto del Tronto, contestualmente alla presentazione del cartellone teatrale invernale, che vede presenti nomi eccezionali tra cui Placido, Papaleo e Pannofino, è stato confermato il programma “Domenica in famiglia”.

L’obiettivo di “Domenica in famiglia” è quello di avvicinare i nuclei familiari al teatro, facendo approcciare anche i cittadini più piccoli a questa forma d’arte tradizionale ma sempre attuale, che ricopre un’importante funzione sociale. Come da titolo dell’iniziativa, già promossa negli anni precedenti, gli spettacoli per le famiglie saranno messi in scena di domenica, nelle ore pomeridiane e saranno quattro.

Il 25 novembre inaugurerà il mini-cartellone “Un babbo a Natale” della ATG Teatro Pirata, che racconta di un ragazzo solitario che odia le festività natalizie ma che finisce per vivere una notte magica.

Il 20 gennaio 2019, inaugurerà il nuovo anno “Gretel e Hansel”, con regìa di Mirto Baliani e Emanuela Dall’Aglio: una reinterpretazione della celebre fiaba che narra dei due bambini abbandonati nel bosco che, lottando contro la fame e sconfiggendo una strega malvagia, riescono a tornare dai loro genitori colti dal pentimento.

Il 17 febbraio 2019 sarà il turno di “Zuppa di sasso”, la storia di un viandante che raggiunge un villaggio in cui è sconosciuto e non trova ospitalità da nessun abitante del luogo per paura e diffidenza dello straniero, salvo poi far ricredere la popolazione autoctona grazie ad un sagace escamotage;

il 17 marzo 2019 chiude il programma “La bicicletta rossa”, premio “Eolo awards 2013” per la miglior drammaturgìa, che racconta le peripezìe per la sopravvivenza messe in atto da una particolare famiglia per liberarsi da un personaggio maligno che vessa e opprime la popolazione della loro città.

Il prezzo per i ragazzi fino ai 14 anni è di 4 euro, mentre è di 8 il non ridotto: i biglietti possono essere acquistati nello stesso giorno dello spettacolo dalle ore 16 in poi presso lo stesso Teatro Concordia, dove le messe in scena inizieranno alle 17.

Per ulteriori informazioni contattare la Biglietteria del Teatro Concordia, 0735-588246, e l’Ufficio Cultura Comune San Benedetto, 0735- 794588 o 794460.

