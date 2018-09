Rubrica dedicata all’energia rinnovabile a cura di 4-Energy. L’azienda si trova in via Ischia 276 a Grottammare. Per info 0735 586045

4-Energy è un’azienda qualificata in grado di offrire soluzioni integrate di indipendenza energetica per famiglie e imprese. Ciò avviene tramite l’istallazione di impianti fotovoltaici abbinata ad una vasta gamma di servizi, nel rispetto dell’ambiente e mirati al risparmio. La ditta ci informa che venerdì 28 Settembre si terrà il seminario “Realizzare un impianto fotovoltaico: profili fiscali, finanziari, economici e adempimenti normativi”, a San Benedetto del Tronto.

L’evento, che si svolgerà all’interno dell’Auditorium comunale Tebaldini, in Viale De Gasperi n° 120, è organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ascoli Piceno, in collaborazione con 4 Energy Srl.

Durante il seminario, che avrà inizio alle ore 15, verranno affrontate diverse tematiche con vari relatori che spiegheranno, nel dettaglio, tutto ciò che è importante conoscere nella realizzazione di un impianto fotovoltaico.

I relatori, in ordine di intervento, sono: Andrea De Santis, Dottore Commercialista, Andrea Silvetti, Amministratore Unico 4 Energy Srl, Marco Pompetti, Energy Manager e ispettore impianti fotovoltaici, Marco Di Russo, Senior Sales Manager Solar Edge, Agostino Agostini, Consulente aziendale Finconsul Srl.

Quali saranno gli argomenti affrontati durante il seminario?

L’argomento che, fra tutti, suscita sicuramente più interesse e curiosità riguarda il nuovo Decreto FER sulle energie rinnovabili, di cui parleremo nel paragrafo successivo.

Il primo argomento che verrà affrontato, durante il seminario del 28 Settembre, riguarda la fiscalità degli impianti fotovoltaici. Negli ultimi anni si sono susseguite diverse norme e durante il seminario verrà fatto il punto della situazione sul trattamento fiscale dell’impianto fotovoltaico, a 360°.

Verrà esaminato lo scadenziario di tutti gli adempimenti del fotovoltaico di carattere ordinario, andando ad approfondire le tematiche relative alla verifica dei pagamenti GSE, nonché la normativa del GSE in caso di modifiche impiantistiche con l’esame del DTR.

Il seminario proseguirà con l’analisi degli incentivi su impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia, andando ad esaminare più nel dettaglio la Legge n. 96/2017 di conversione del D.L. n. 50/2017 e la Legge Stabilità, in merito alle modifiche all’art.42 del D. Lgs. 28/2011 in tema di verifiche e controlli GSE. Aspetto di attualità che interessa da vicino i titolari di impianti FV.

In seguito, si parlerà della soluzione Solar Edge per gli impianti fotovoltaici sulle aziende, con relativa analisi dei benefici nei casi di revamping di un impianto esistente e l’esame di case study di impianti in grid parity, con particolare focus sul noleggio operativo, di cui abbiamo parlato qui

Infine, il seminario si concluderà con un esame degli strumenti di finanza agevolata relativi al fotovoltaico, considerando l’imminente uscita del nuovo Decreto FER per l’incentivazione sino al 2020, in programma il 14 Settembre.

Qui troverai il Programma Completo

L’evento è in programma venerdì 28 Settembre, presso l’Auditorium comunale Tebaldini, a San Benedetto del Tronto.

Per chi è già iscritto può procedere all’adesione presso il proprio Ordine, per i non iscritti è possibile rivolgersi a info@4-energy.it

Nuovo Decreto FER sulle rinnovabili

Durante il seminario verrà trattato anche il nuovo Decreto FER, già disponibile in bozza, che dovrebbe essere pubblicato il prossimo 14 Settembre.

Il nuovo decreto, che fino al 2020 incentiva le fonti rinnovabili di energia (eolico, fotovoltaico e altre), aprirà nuove opportunità nel settore. Oltre alla tariffa incentivante, esso prevede anche un premio amianto per chi lo smaltisce e installa un impianto FV.

Il nuovo incentivo per il FV è riservato a impianti superiori a 20 kW di potenza e inferiori a 1 MW che accedono al meccanismo di incentivazione tramite un registro gestito dal GSE; mentre gli impianti superiori ad 1 MW tramite il meccanismo delle aste competitive.

Durante il convegno verrà illustrato il nuovo decreto, al fine di in modo analizzare, attraverso un caso concreto, le possibili valutazioni di ritorno economico.

