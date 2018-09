SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato, giunto in redazione, da parte della segreteria Simbiosofia.

Da 20 anni ci occupiamo di Formazione e da 10 anni, nello specifico, organizziamo Master di qualifica nel settore delle Risorse Umane: comunicazione, relazione, Hr Management, orientamento scolastico-professionale, selezione e sviluppo del personale, e counseling professionale.

I corsi si propongono, da una parte, di sviluppare l’Occupabilità: formiamo le persone e trasferiamo competenze trasversali specialistiche che sono utili in tutti i contesti professionali e con ciò, ci proponiamo di migliorare i curricula delle persone, sostenere l’empowerment personale e professionale, aumentare la spendibilità del proprio profilo, dare sostanza al portfolio individuale delle conoscenze, delle competenze e delle esperienze, orientare efficacemente le scelte e le ricerche attive del lavoro, illuminare il personal branding, centrare gli obiettivi individuali.

E, dall’altra parte, ci proponiamo di sviluppare l’Occupazione: formiamo le persone e le qualifichiamo affinchè possano entrare a far parte della Comunità dei Professionisti non regolamentati, seguendo tuttavia elevati standard di qualità e qualificazione professionale (nazionali ed europei). I nostri corsi sono allo stesso tempo un’occasione per migliorare la qualità di vita in genere, di crescita personale, di acquisizione di competenze e sviluppo professionale, una nuova possibilità per un impiego autonomo e/o in Rete con Associazioni, Scuole, Enti, Istituzioni, Amministrazioni presenti nei vari territori.

Sono aperte le selezioni al Master per Esperti in Comunicazione, Orientamento, Gestione e sviluppo HR, Counseling. In partenza per il 29 settembre a San Benedetto del Tronto.

