Dichiara Moris Carrozzieri, ideatore dell’evento: “Io e alcuni miei ex compagni di squadra giocheremo una partita di foot-volley, tra musica, buon cibo e ottimi drink, il modo migliore per dare il mio addio ufficiale al calcio”. Presso lo chalet La Croisette dalle ore 12

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Quale è il modo migliore di concludere la stagione estiva se non di festeggiare in spiaggia a suon di musica, buon pranzo spettacolo, drink e foot-volley?

“L’Ultima Spiaggia” nasce da un’idea dell’ex calciatore di Palermo e Atalanta Moris Carrozzieri, titolare del ristorante Rigatoni al centro di San Benedetto, in collaborazione con La Bottega di Bobo, il tutto si svolge presso lo chalet La Corisette dalle ore 12.

Una giornata memorabile, organizzatori dell’evento anche i locali “Dolce & Co.” e di Cala Maretto di Civitanova Marche; un pranzo di fine estate tra pasta, arrosticini, musica e giochi in spiaggia, il tutto accompagnato dal nuovo Gin “Moris” prodotto dallo stesso Carrozzieri.

L’entusiasmo è alle stelle da parte dell’ex calciatore, che afferma: “Spero di offrire uno spettacolo memorabile a tutti coloro che saranno presenti. Ho invitato alcuni miei ex compagni di squadra per giocare una partita a foot-volley, il modo migliore per dare il mio addio ufficiale al calcio”.

