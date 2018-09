SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dramma nella mattinata del 14 settembre.

Un cadavere di una donna è stato rinvenuto da passanti sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto, vicino all’ex Camping.

Non si conoscono al momento le generalità e le cause del decesso. Sul posto è giunto il personale sanitario del 118, la Capitaneria di Porto e le Forze dell’Ordine. In arrivo anche il medico legale per gli accertamenti di rito.

AGGIORNAMENTO ORE 10.50 La donna non aveva documenti con sé ma gli inquirenti presumono che si tratti di una signora di circa 70 anni. Aveva leggins a mezza gamba e una felpa nera. La Magistratura è stata informata e il corpo è a sua disposizione per ulteriori accertamenti. E’ probabile che la Procura chieda un’autopsia per chiarire le cause del decesso anche se è stata comunque esclusa una morte violenta dagli inquirenti.

