SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dramma nella mattinata del 14 settembre.

Un cadavere di una donna è stato rinvenuto da passanti sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto, vicino all’ex Camping.

Non si conoscono al momento le generalità e le cause del decesso. Sul posto è giunto il personale sanitario del 118, la Capitaneria di Porto e le Forze dell’Ordine. In arrivo anche il medico legale per gli accertamenti di rito.

Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.

